Higler leidt bekerfinale tussen Ajax en PSV

Rob Dieperink bekijkt de eindstrijd als videoscheidrechter, met zijn assistent Freek Vandeursen. Sander van der Eijk is de vierde official bij de finale in De Kuip.

PSV en Ajax troffen elkaar vorig jaar ook in de bekerfinale. De club uit Eindhoven zegevierde toen met 2-1. PSV versloeg Ajax afgelopen zondag in de competitie met 3-0 in het Philips Stadion.