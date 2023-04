Feyenoord-spits Gimenez ook messcherp tegen Belgen

Gimenez heeft sinds de winterstop de smaak goed te pakken en heeft zijn marktwaarde ook aardig zien stijgen. Zijn scoringsdrift werd alleen even onderbroken in de uitwedstrijd tegen AS Roma, waar hij er niet aan te pas kwam tegen de fysiek zwaarbewapende verdedigers van José Mourinho. Maar met tien goals in de laatste vijftien partijen is hij bepalend voor de Rotterdammers en kan hij a la Dirk Kuyt in 2017 voor een fraai hoogtepunt gaan zorgen. Gebeurt het niet tegen Excelsior (uit) over een week, dan wel thuis tegen Go Ahead Eagles, hoopt het Legioen.

Om de twee weken tussen de laatste wedstrijd tegen FC Utrecht en het mogelijke kampioensduel met Excelsior – bij puntenverlies van PSV tegen Sparta kan Feyenoord bij winst op Woudestein de champagne ontkurken – de scherpte in de ploeg te houden, liet Slot zijn spelers in het weekeinde van de bekerfinale opdraven voor een extra wedstrijd.

Vol gas tegen Belgen

Het Belgische OH Leuven, middenmoter in de Eerste Klasse, deed precies wat van de ploeg werd verwacht. Het kwam niet om even mee te werken aan een vrolijk demonstratiepartijtje van de Nederlandse koploper. Feyenoord moest vol gas geven om de Belgen de baas te zijn en werd bij een vrije trap, een corner en een counter zelfs even met de neus op de feiten gedrukt.

Die drie goals van de Belgen werden weliswaar goed gemaakt door Gimenez (twee keer) en Sebastian Szymanski, maar dat aantal was wel wat te veel van het goede tegen het complete basisteam van Feyenoord. Slot begon immers met zijn sterkste elf, met uitzondering van Gernot Trauner.

Na rust liet hij Quinten Timber ook 45 minuten meedraaien, en voor de lang geblesseerde middenvelder is dat een grote opsteker. Timber heeft, we zouden het bijna vergeten doordat hij na half februari niet meer in actie is gekomen, ook een grote bijdrage aan het succesvolle seizoen van Feyenoord gehad. Hij heeft 26 duels achter zijn naam staan en daar kunnen er nu in de slotfase rond het komende titelfeest nog een paar bij komen. Met onder meer Danilo op de plek van Gimenez en de Argentijn Ezequiel Bullaude achter de aanval zette Feyenoord OH Leuven opzij. Danilo en Mo Taabouni prikten de 4-3 en 5-3 binnen.

Voor de Feyenoorders wordt het nu even rustig trainen richting de laatste krakers van de competitie. Die weelde hebben ze in maanden niet gehad. „Het zijn bijna allemaal weken met dubbele wedstrijden geweest, ons programma was heel vol”, zei Slot, die toeleeft naar de eerste grote hoofdprijs in zijn loopbaan.

Verovert Feyenoord de landstitel volgende week al tegen Excelsior, dan zal Slot met zijn spelers nog niet naar de Coolsingel voor de huldiging kunnen rijden. De huldiging is op zijn vroegst pas na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 14 mei.