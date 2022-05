Premium Het beste van De Telegraaf

Marktwaarde spelers aanzienlijk toegenomen door finaleplaats Feyenoord loopt 2 miljoen euro mis: nu dikke plus scoren op transfermarkt

De dit seizoen ijzersterk spelende Luis Sinisterra huilt tranen met tuiten na de verloren finale. Ⓒ ANP/HH

TIRANA - Feyenoord kon tegen AS Roma de magische grens van 15 miljoen euro aan inkomsten breken. Bij het winnen van de finale van de Conference League had financieel directeur Pieter Smorenburg nog eens twee miljoen euro uitgekeerd gekregen van de UEFA en was de geldteller gestopt bij 15,8 miljoen euro voor de Rotterdammers. Los van de ticketverkoop gedurende het derde Europese voetbaltoernooi waarin Feyenoord met de finale meegerekend negentien keer in actie is gekomen. Negen wedstrijden daarvan werden in de Kuip gespeeld.