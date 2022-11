Premium Voetbal

Geloof bij Arne Slot en Feyenoord-fans: Quilindschy Hartman gewoon dé linksback

In de spelersbus van Feyenoord ging snel na de 2-0 zege in Volendam het tv-scherm al op Ajax-PSV. De hele selectie was best nieuwsgierig wat voor spektakel er uit de Johan Cruijff ArenA zou komen, want als Ajax niet zou winnen, kroop de top-3 lekker dicht bij elkaar.