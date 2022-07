Diskwalificatie Richard Verschoor in Formule 2: Nederlander raakt zege kwijt

Na de finish bleek namelijk dat er maar 31.3 gram benzine in de tank zat. En dat moet minimaal 0.8 kilogram zijn. Het kostte de Nederlander dus de race.

En dat terwijl zondag in Oostenrijk, met veel Nederlandse fans op de tribunes, de keuze om op het opdrogende asfalt direct op de droogweerbanden te starten goed uitpakte.

Auto perfect

Startend vanaf de achtste plek reed Verschoor snel naar voren. Al in de zevende ronde nam hij de leiding over, om die vervolgens niet meer uit handen te geven.

„De auto was perfect”, zei Verschoor. „Het is geweldig om alle fans hier te zien, het is bijna compleet oranje. Als de auto zo goed blijft als vandaag, weet ik zeker dat ik nog meer overwinningen kan boeken dit jaar.” Maar de overwinning werd dus afgepakt vanwege te weinig benzine in de tank.