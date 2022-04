Guardiola steunt geklaag Klopp, maar ziet verandering er niet komen

Liverpool is met Manchester City is een felle titelstrijd verwikkeld. Virgil van Dijk en co hebben één punt achterstand op de ploeg van Guardiola. De frustratie is dan ook groot bij Klopp dat zijn mannen amper tijd hebben om te herstellen van de halve finale in de Champions League en 2,5 dag later alweer in actie moeten komen in de competitie.

Guardiola snapt die frustratie, maar ziet het niet veranderen. „Maar hoe vaak hebben we het hier nu al over gehad? Er verandert toch niets. De uitzendgerechtigden denken alleen aan wat zij kunnen doen om zoveel mogelijk kijkers te trekken. Er wordt niet gedacht aan wat het beste is voor de teams en voor de spelers. Natuurlijk begrijp ik de frustratie van Jürgen, maar wat kan ik erover zeggen? Wij zullen het probleem niet gaan oplossen.”

De trainer van City is van mening dat deze vragen kunnen beter worden gesteld aan de competitieorganisator en de uitzendgerechtigden. „Als managers willen wij het beste voor de spelers. Wij speelden zelf in Madrid tegen Atlético en moeste drie dagen later op Wembley tegen Liverpool spelen. Iedereen heeft zijn eigen belangen en wij moeten ons gewoon aanpassen. Als we op zaterdag moeten spelen, spelen we op zaterdag. Dinsdag een wedstrijd? Prima, dan zijn we er dinsdag weer. Geen probleem.”

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.