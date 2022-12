’Extra extra tijd op het WK van financieel belang voor FIFA’

De ware achterliggende gedachte zou echter wel eens meer uit het eigen belang van de FIFA kunnen zijn. Het Zwitserse Die Weltwoche maakte namelijk een analyse en stelde dat dit ook zorgt voor extra reclame-inkomsten. „De reclameborden langs het veld zijn steeds beter en langer zichtbaar, daardoor zijn de partners van de FIFA prominenter aanwezig. De FIFA heeft zo een sterke zaak bij de onderhandelingen over de televisierechten voor het WK 2026.”

De analyse is extra in het oog gesprongen doordat Sepp Blatter deze heeft gedeeld op social media. De Zwitser vervulde van 1975 tot 2015 diverse prominente rollen binnen de wereldvoetbalbond en weet dus wel waar hij over praat.

Sinds hij eerder dit jaar vrijgesproken werd van corruptie lijkt Blatter bovendien happig op het geven van een inkijkje in de gang van zaken binnen de voetbalbond. Zo gaf hij een maand geleden in een interview al aan dat het WK vooral op aandringen van de Franse voetballegende Michel Platini naar Qatar ging.