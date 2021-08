Thomas Müller en Franz Beckenbauer eren overleden Gerd Müller: ’Sensationeel goed mens’

Thomas Müller bedankte Gerd Müller omdat hij veel van hem heeft geleerd als spitsentrainer in zijn jonge jaren. „Afgezien van mijn persoonlijke ontmoetingen met jou, kunnen jouw prestaties voor onze club Bayern en het Duitse nationale elftal niet hoog genoeg gewaardeerd worden. Zonder jou zouden we niet zijn waar we nu zijn. Bedankt voor alles en tot slot de belangrijkste boodschap: je was een sensationeel goed mens”, schreef Thomas Müller.

Ook Franz Beckenbauer heeft gereageerd op het overlijden van Der Bomber. Naar eigen zeggen waren hij en Gerd Müller als broers. „Ik ben geschokt. Hij was een fantastische man. Heel anders vermoedelijk dan de buitenwacht altijd van hem heeft gedacht.”

Gerd Müller kwam in de zomer van 1964 bij FC Bayern terecht en drukte zijn stempel op een tijdperk. Hij maakte 566 doelpunten in 607 wedstrijden voor Bayern München. Met de nationale ploeg werd hij Europees kampioen in 1972 en wereldkampioen in 1974, met het winnende doelpunt in de finale in München tegen Nederland.

Na zijn carrière bleef hij nog lange tijd bij de club als jeugdtrainer. Müller leed aan de ziekte van Alzheimer en verbleef al jaren in een verpleeghuis, waar hij professionele zorg kreeg.