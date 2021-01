Zeljko Petrovic geen garantie voor succes

AMSTERDAM - Als de clubleiding van Willem II beoogd heeft met de aanstelling van Zeljko Petrovic een zo groot mogelijk contrast te creëren met zijn voorganger dan is dat gelukt. Het verschil tussen de rustige, bedachtzame Zeeuw Adrie Koster, die eerder deze week vanwege de tegenvallende resultaten werd ontslagen, en de drukke en emotionele Montenegrijn is groot. Wellicht dat dat kan helpen om de weggezakte Tilburgers een impuls te geven en over een dood punt heen te helpen. Een garantie voor succes is de aanstelling van Petrovic echter niet. Zijn carrière als hoofdtrainer is bepaald geen aaneenschakeling van grote successen.