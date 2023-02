Mexico stelt Argentijn aan als bondscoach

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Argentijn Cocca bondscoach van voetballers Mexico

22.10 uur: De Argentijn Diego Cocca is de nieuwe bondscoach van Mexico. De 50-jarige Cocca volgt zijn landgenoot Gerardo Martino op.

Cocca werkte sinds kort bij Tigres UANL. Donderdag al maakte de Mexicaanse topclub zijn vertrek bekend door aan te geven dat Cocca een ander aanbod had geaccepteerd.

Martino stopte na het wereldkampioenschap voetbal in Qatar eind vorig jaar. Mexico slaagde er niet in om de groepsfase te overleven. Mexico is een van de drie organisatoren van het WK van 2026, samen met de Verenigde Staten en Canada.

Van de Zandschulp tegen Coric, Griekspoor treft qualifier

19.39 uur: Botic van de Zandschulp treft in de eerste ronde van het ABN AMRO Open de Kroaat Borna Coric. Bij de loting voor de vijftigste editie van het tennistoernooi in Ahoy werd Tallon Griekspoor gekoppeld aan een speler uit het kwalificatietoernooi.

Tim van Rijthoven neemt het in de eerste ronde op tegen de Amerikaan Maxime Cressy. Gijs Brouwer, die op de valreep de wildcard van Gaël Monfils overnam, speelt tegen de Zwitser Marc-Andrea Hüsler.

Het hoofdtoernooi van het ABN AMRO Open begint maandag. De finale staat volgende week zondag op het programma.

EK hockey indoor voor clubs in Turkse Alanya gaat niet door

15.56 uur: Het Europees kampioenschap hockey indoor voor clubs volgende week in het Turkse Alanya gaat niet door. De Europese Hockeyfederatie (EHF) besloot het toernooi voor de mannenteams, dat zou plaatsvinden in de stad aan de Turkse Rivièra, af te gelasten vanwege de zware aardbevingen in Turkije.

De EHF nam de beslissing om het toernooi te annuleren in gezamenlijk overleg met de Turkse hockeyfederatie en gastclub Gaziantep Polisgücü. Het EK indoor voor vrouwenteams staat voor een week later, van 24 tot 26 februari, in Alanya op de planning. De EHF beslist op korte termijn of dit EK doorgaat. Aan beide toernooien zouden geen Nederlandse clubs deelnemen.

Rohan Dennis stopt aan het einde van het seizoen

15.39 uur: Rohan Dennis zet aan het einde van het seizoen een punt achter zijn carrière. De 32-jarige renner van Jumbo-Visma maakte zijn beslissing op Instagram bekend.

„Het wielrennen heeft me veel gegeven en ik zal altijd dankbaar blijven. Er is nog een lang seizoen voor de boeg, maar het zal zeker mijn laatste zijn als professional”, schreef de Australiër.

Dennis is bezig aan zijn tweede seizoen bij Jumbo-Visma. Drie weken geleden bezorgde hij zijn ploeg nog de eerste zege van het seizoen door een etappe te winnen in de Tour Down Under, een rittenkoers in zijn vaderland.

De tweevoudig wereldkampioen tijdrijden reed eerder voor Garmin-Sharp, BMC Racing Team, Bahrain-Merida en Team Ineos.

Formule 1 helpt UNICEF met onderwijs voor kwetsbare kinderen

14.18 uur: De Formule 1 gaat zich inzetten om kwetsbare kinderen over de hele wereld toegang te geven tot goed onderwijs. De hoogste klasse van de autosport heeft een samenwerkingsverband gesloten met UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Het partnerschap is ook een reactie van de Formule 1 op de oproep van UNICEF om de hulp aan kinderen in noodsituaties te verbeteren, zoals nu na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië.

„Met de steun van de Formule 1 kunnen de komende jaren naar schatting 6,5 miljoen kinderen uit kwetsbare gemeenschappen toegang krijgen tot kwaliteitsonderwijs, ook op belangrijke gebieden als technologie, techniek en wiskunde”, luidde een verklaring van de Formule 1.

De Formule 1 wil zich vooral richten op het verbeteren van het digitale platform van UNICEF, waarmee kinderen online en offline kunnen leren. Dat is nu in 26 landen actief, maar de Formule 1 wil helpen om daar negentien landen aan toe te voegen.

„Elk kind heeft recht op kwaliteitsonderwijs en op bescherming tijdens noodsituaties”, zei Formule 1-baas Stefano Domenicali. „We zijn er trots op dat we een rol kunnen spelen om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare kinderen worden uitgerust met de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om hun doelen te bereiken.”

Gravenberch mist nog een competitiewedstrijd Bayern

14.09 uur: Ryan Gravenberch kan ook komend weekend vanwege een lichte knieblessure niet in actie komen voor Bayern München. De koploper van de Bundesliga neemt het zaterdagmiddag zonder de 20-jarige middenvelder op tegen VfL Bochum. Gravenberch had de geschorste Joshua Kimmich kunnen vervangen.

„Gravenberch zal niet spelen. Hij gaat zondag weer meetrainen en is een optie voor de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain”, aldus trainer Julian Nagelsmann. Bayern en PSG treffen elkaar dinsdag in Parijs in de achtste finales van de Champions League.

Nagelsmann heeft Dayot Upamecano weer terug na een bovenbeenblessure en teenklachten. „Hij is weer pijnvrij. De behandeling is aangeslagen en het was een goed besluit om hem de laatste wedstrijd aan de kant te houden. Ik hoop dat hij er klaar voor is zijn goede prestaties door te zetten.”

UEFA-baas Ceferin waarschuwt clubs voor ’roekeloze jacht’

14.07 uur: UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft Europese voetbalclubs gewaarschuwd voor te hoge uitgaven in hun „roekeloze jacht op succes.” Volgens de UEFA zijn twaalf clubs gezamenlijk verantwoordelijk voor twee derde van het totale verlies van 1,9 miljard euro. „Het is duidelijk dat sommige clubs hun economische duurzaamheid in gevaar brengen in hun roekeloze jacht op succes”, liet de UEFA-baas optekenen.

Het vrijdag gepubliceerde rapport van UEFA’s Club Licensing Benchmarking bracht naar buiten dat zestien van de twintig clubs in Europa met de hoogste lonen hogere salarisuitgaven hebben in vergelijking met de periode voor of tijdens de coronapandemie. Paris Saint-Germain gaf in 2022 liefst 726 miljoen euro uit aan salarissen, aanzienlijk meer dan de omzet.

Het nieuwe rapport van de UEFA maakte duidelijk dat de lonen sinds het begin van de coronapandemie over het hele continent met gemiddeld 16 procent zijn gestegen. Lonen van verschillende topspelers verdubbelden in een periode van tien jaar. De bedrijfskosten stegen met 11 procent, hetgeen in lijn is met de wereldwijde inflatie. Gemiddeld gaven clubs vorig jaar 83 procent van hun totale uitgaven uit aan lonen en transferkosten.

Badmintonners met vijf mannen en vier vrouwen naar gemengd EK

10:18 uur Nederland reist met vijf mannen en vier vrouwen af naar het EK badminton voor gemengde teams. Bondscoach Ruud Bosch heeft Mark Caljouw, Robin Tabeling, Joran Kweekel, Ruben Jille, Ties van der Lecq, Debora Jille, Cheryl Seinen, Selena Piek en Nadia Choukri geselecteerd.

Het toernooi wordt van 14 tot en met 18 februari gehouden in het Franse Aire-sur-la-Lys. Oranje neemt het in de groepsfase op tegen Frankrijk, Duitsland en Bulgarije. Gastland Frankrijk is op 14 februari de eerste tegenstander.

Nederland plaatste zich eind vorig jaar voor het EK door Estland, Israël en Italië te verslaan.

Zieke trainer Poldervaart nog altijd afwezig bij De Graafschap

10:04 uur Trainer Adrie Poldervaart van De Graafschap zit ook vrijdagavond niet op de bank bij de wedstrijd uit de Keuken Kampioen Divisie tegen NAC Breda. De 52-jarige coach ondergaat nog altijd onderzoeken naar zijn gezondheidsklachten, zei een woordvoerder van de club.

Poldervaart meldde zich zondagmorgen ziek voorafgaande aan de training. Hij werd vervolgens opgenomen in het ziekenhuis om testen te ondergaan. „Hij lag daar donderdag nog en ik neem aan dat hij er nu ook nog verblijft. Hij is in afwachting van de resultaten”, aldus de woordvoerder, die niet kon zeggen wanneer Poldervaart terugkeert bij de club.

De Graafschap wist zich afgelopen dinsdag zonder Poldervaart te plaatsten voor de kwartfinales van de KNVB-beker door met 3-0 te winnen van de amateurs van De Treffers. Assistent-trainer Richard Roelofsen was toen de eindverantwoordelijke en is dat ook vrijdag in Breda. NAC Breda is de nummer 11 in de eerste divisie, De Graafschap staat veertiende.

Bucks boeken ten koste van Lakers negende zege op rij in de NBA

08:05 uur De basketballers van Milwaukee Bucks hebben ten koste van LA Lakers de negende overwinning op rij geboekt in de NBA. De Bucks wonnen met 115-106 in Los Angeles. Halverwege leidden de Lakers nog met 58-50.

De Griek Giannis Antetokounmpo had met 38 punten een groot aandeel in de zege van de Bucks. Giannis kwam ook tot 10 rebounds en 6 assists. Zijn ploeggenoot Khris Middleton nam 22 punten voor zijn rekening. Bij de Lakers was de Duitser Dennis Schröder met 25 punten de topschutter.

De Lakers traden aan zonder basketbalgrootheid LeBron James, die eerder deze week het NBA-puntenrecord aller tijden op zijn naam zette. De 38-jarige James speelde niet vanwege een enkelblessure.

Milwaukee Bucks is door de goede serie opgeklommen naar de tweede plaats in de Eastern Conference. Alleen Boston Celtics heeft een beter winstpercentage: 70,9 procent om 69, 1 procent. De Lakers staan dertiende in de Western Conference en leden de derde nederlaag op een rij.

De Bucks werden in 2022 kampioen van de NBA. Vorig jaar verloren ze in de halve finales van de Eastern Conference van Boston Celtics.

Santiago Arias tekent bij FC Cincinnati

08:00 uur Oud-PSV’er Santiago Arias, die zonder club zat, heeft getekend bij het Amerikaanse FC Cincinnati. De 31-jarige Colombiaanse verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot eind van dit jaar, met een optie voor 2024.

Arias speelde onlangs in de Spaanse La Liga voor Granada op huurbasis van Atlético Madrid.

Bij FC Cincinnati wordt Arias ploeggenoot van Kenneth Vermeer, voormalige doelman van Ajax en Feyenoord.

Phoenix Suns bevestigt transfer van Durant

07:35 uur Basketbalclub Phoenix Suns heeft de transfer van topspeler Kevin Durant bevestigd. De 34-jarige Durant komt over van Brooklyn Nets uit New York, waar hij sinds 2019 speelde.

De Amerikaan werd met Golden State Warriors twee keer kampioen in de NBA, in 2017 en 2018. In 2016 werd hij door de Warriors overgenomen van Oklahoma City Thunder, waar hij in 2014 werd uitgeroepen tot MVP, oftewel beste speler van de NBA.

Ook T.J. Warren (29) verhuist van de Nets naar de Suns. „Vandaag is een dag van transformatie voor de club”, aldus Mat Ishbia, de clubbaas van de Suns. „We zijn waanzinnig blij om Kevin en T.J. te verwelkomen omdat we op en naast het veld een sfeer creëren om voor de titel te spelen. Kevin is niet alleen een van de beste spelers in de historie, met zijn karakter belichaamt hij ook de toewijding van wereldklasse om de club in elk facet te verbeteren.”

In ruil voor de transfer van Durant en Warren ontvangen de Nets onder anderen Mikal Bridges en Cameron Johnson, evenals een aantal voordelen tijdens de aankomende transferperiodes.