Zieke trainer Poldervaart nog altijd afwezig bij De Graafschap

10:04 uur Trainer Adrie Poldervaart van De Graafschap zit ook vrijdagavond niet op de bank bij de wedstrijd uit de Keuken Kampioen Divisie tegen NAC Breda. De 52-jarige coach ondergaat nog altijd onderzoeken naar zijn gezondheidsklachten, zei een woordvoerder van de club.

Poldervaart meldde zich zondagmorgen ziek voorafgaande aan de training. Hij werd vervolgens opgenomen in het ziekenhuis om testen te ondergaan. „Hij lag daar donderdag nog en ik neem aan dat hij er nu ook nog verblijft. Hij is in afwachting van de resultaten”, aldus de woordvoerder, die niet kon zeggen wanneer Poldervaart terugkeert bij de club.

De Graafschap wist zich afgelopen dinsdag zonder Poldervaart te plaatsten voor de kwartfinales van de KNVB-beker door met 3-0 te winnen van de amateurs van De Treffers. Assistent-trainer Richard Roelofsen was toen de eindverantwoordelijke en is dat ook vrijdag in Breda. NAC Breda is de nummer 11 in de eerste divisie, De Graafschap staat veertiende.

Bucks boeken ten koste van Lakers negende zege op rij in de NBA

08:05 uur De basketballers van Milwaukee Bucks hebben ten koste van LA Lakers de negende overwinning op rij geboekt in de NBA. De Bucks wonnen met 115-106 in Los Angeles. Halverwege leidden de Lakers nog met 58-50.

De Griek Giannis Antetokounmpo had met 38 punten een groot aandeel in de zege van de Bucks. Giannis kwam ook tot 10 rebounds en 6 assists. Zijn ploeggenoot Khris Middleton nam 22 punten voor zijn rekening. Bij de Lakers was de Duitser Dennis Schröder met 25 punten de topschutter.

De Lakers traden aan zonder basketbalgrootheid LeBron James, die eerder deze week het NBA-puntenrecord aller tijden op zijn naam zette. De 38-jarige James speelde niet vanwege een enkelblessure.

Milwaukee Bucks is door de goede serie opgeklommen naar de tweede plaats in de Eastern Conference. Alleen Boston Celtics heeft een beter winstpercentage: 70,9 procent om 69, 1 procent. De Lakers staan dertiende in de Western Conference en leden de derde nederlaag op een rij.

De Bucks werden in 2022 kampioen van de NBA. Vorig jaar verloren ze in de halve finales van de Eastern Conference van Boston Celtics.

Santiago Arias tekent bij FC Cincinnati

08:00 uur Oud-PSV’er Santiago Arias, die zonder club zat, heeft getekend bij het Amerikaanse FC Cincinnati. De 31-jarige Colombiaanse verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot eind van dit jaar, met een optie voor 2024.

Arias speelde onlangs in de Spaanse La Liga voor Granada op huurbasis van Atlético Madrid.

Bij FC Cincinnati wordt Arias ploeggenoot van Kenneth Vermeer, voormalige doelman van Ajax en Feyenoord.

Phoenix Suns bevestigt transfer van Durant

07:35 uur Basketbalclub Phoenix Suns heeft de transfer van topspeler Kevin Durant bevestigd. De 34-jarige Durant komt over van Brooklyn Nets uit New York, waar hij sinds 2019 speelde.

De Amerikaan werd met Golden State Warriors twee keer kampioen in de NBA, in 2017 en 2018. In 2016 werd hij door de Warriors overgenomen van Oklahoma City Thunder, waar hij in 2014 werd uitgeroepen tot MVP, oftewel beste speler van de NBA.

Ook T.J. Warren (29) verhuist van de Nets naar de Suns. „Vandaag is een dag van transformatie voor de club”, aldus Mat Ishbia, de clubbaas van de Suns. „We zijn waanzinnig blij om Kevin en T.J. te verwelkomen omdat we op en naast het veld een sfeer creëren om voor de titel te spelen. Kevin is niet alleen een van de beste spelers in de historie, met zijn karakter belichaamt hij ook de toewijding van wereldklasse om de club in elk facet te verbeteren.”

In ruil voor de transfer van Durant en Warren ontvangen de Nets onder anderen Mikal Bridges en Cameron Johnson, evenals een aantal voordelen tijdens de aankomende transferperiodes.