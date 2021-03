Barbara van Bergen wil nu als zit-skiester naar Paralympische Spelen van Peking

Barbara van Bergen (l.) in actie als rolstoelbasketbalster. Nu aast ze als zit-skiester op deelname aan de Paralympische Spelen van Peking. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Precies over een jaar beginnen de Paralympische Winterspelen in Peking. Uitgerekend in de metropool waar Barbara van Bergen in 2008 debuteerde als paralympiër – maar dan als rolstoelbasketbalster – hoopt zij in de winter van 2022 terug te keren als zit-skiester. Het recent veroverde World Cup-goud op de reuzenslalom bracht de veelzijdige sportvrouw (42) een reuzenstap dichter bij kwalificatie.