Max Verstappen met nieuwe motor naar derde tijd

De eerste training in Sotsji lag enige tijd stil na een crash van Williams-coureur Nicholas Latifi. Bottas (Mercedes) was met een tijd van 1.34,923 verreweg het rapst. Ricciardo was een halve seconde langzamer. Verstappen zat nog anderhalve tiende boven de tijd van zijn oude teamgenoot.

Net als beide AlphaTauri-coureurs rijdt Verstappen dit weekeinde overigens met een nieuwe motor van Honda. Dat heeft volgens de leverancier niets te maken met de betrouwbaarheidsproblemen van de laatste weken. De nieuwe krachtbron levert Verstappen, Daniil Kvyat en Pierre Gasly geen gridstraf op. Alexander Albon krijgt de nieuwe motor pas later. Voor extra PK’s zorgt het overigens niet, want zogeheten performance upgrades zijn dit jaar niet toegestaan. Het is de tweede keer dit seizoen dat Honda met een update komt.

Opvallend tijdens de eerste training was dat Lewis Hamilton niet verder kwam dan de negentiende tijd. De WK-leider reedt bijna alleen maar op de hardst beschikbare band en was niet gefocust op het neerzetten van een snelle ronde.