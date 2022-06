Marin Cilic sluit aan bij exclusief rijtje tennissers

„Het is een fantastische prestatie om daarbij te horen”, zei Cilic, die bij de Australian Open van 2018 de finale haalde. Een jaar eerder stond hij al in de eindstrijd van Wimbledon, maar hij verloor beide grandslamfinales.

„Deze mannen presteren al jaren op de top van hun kunnen. Als ik naar mijn eigen loopbaan kijk, dan heb ik een aantal grote successen gehad en ook veel gewonnen. Maar in vergelijking met die toppers was ik niet zo constant. Ik had drie, vier goede seizoenen die ongelooflijk goed waren. Maar daarna was het af en aan.”

De Kroaat stond bij de Australian Open van 2010 voor het eerst in de halve finales van een grand slam. Vier jaar later greep hij zijn eerste en vooralsnog enige overwinning op een grandslamtoernooi, toen hij de US Open op zijn naam schreef.

De afgelopen jaren stond de voormalig nummer 3 van de wereld buiten de schijnwerpers. „Dat was de afgelopen twee jaar fantastisch. Ik was blij met minder persconferenties. Elk toernooi was makkelijk, er was geen pers”, grapte hij daarover. „Ik probeer elke dag mijn kansen te benutten. Elke dag, elke wedstrijd doe ik mijn best zodat ik achteraf trots kan zijn. Als dat betekent dat ik meer persconferenties moet doen, is dat natuurlijk prima”, zei Cilic lachend.