Video - Opluchting voor De Ligt in stadsderby

Tot opluchting van Juventus en De Ligt ging arbiter Daniele Doveri in de eerste helft niet in op de felle protesten van Torino. De van Ajax overgekomen verdediger hield zijn arm dan ook keurig langs zijn lichaam. In de 70e minuut opende De Ligt met zijn eerste competitiedoelpunt voor Juventus vervolgens de score.

Vorige week kostte een handsbal van de 20-jarige Nederlander een strafschop tegen en een gelijkspel tegen Lecce: 1-1. En ook dat was de eerste keer dit seizoen dat de 20-jarige verdediger op een dergelijke manier een strafschop tegen kreeg. Ook tegen Internazionale floot de arbitrage voor een strafschop omdat De Ligt met zijn hand de bal beroerde. Ook tijdens Duitsland - Nederland in de EK-kwalificatie landde de bal op de hand van de voormalig Ajacied en moest Oranje een doelpunt incasseren. Al viel er op die beslissing heel wat af te dingen.

Twee weken geleden leek De Ligt ook hands te maken, maar gaf de scheidsrechter tijdens Juventus - Bologna geen strafschop. Die beslissing leidde tot felle discussie in Italië. De scheidsrechtersbaas nam het vervolgens op voor Juventus en De Ligt. „Volgens de regels was dit nooit een penalty geweest”, zei scheidsrechtersbaas Marcello Nicchi.