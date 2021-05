’Badr Hari moet halve ton betalen na contractbreuk’

Kickboksorganisatie Glory maakte namelijk in december 2017 bekend dat Hari op 3 maart 2018 zijn rentree in de ring zou maken, in Ahoy. Enfusion meende echter dat hij al een contract had getekend voor een wedstrijd tegen Tavares. Die zou twee maanden later plaatsvinden.

Jacques de Wit, advocaat en manager van Hari, ontkende niet dat er een overeenkomst lag, maar wees Enfusion er wel op dat was verzuimd een voorschot over te maken. Dit zou de reden zijn geweest volgens De Wit dat zijn cliënt alsnog onder het eerdere contract uit zou kunnen.

Daar was Enfusion het niet mee eens en spande daarom dus ook een rechtszaak aan, die op 6 mei werd gewonnen, zou nu blijken uit rechtbankverslagen.