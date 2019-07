Live Formule 1: Chaotische pitstop Hamilton, Verstappen aan de leiding

Max Verstappen op het kletsnatte circuit van Hockenheim. Ⓒ ANP

Max Verstappen is zondag tijdens de Grand Prix van Duitsland als tweede gestart. De Nederlandse coureur van Red Bull moet bij de start alleen Lewis Hamilton voor zich dulden. De derde plek is voor Valtteri Bottas. Onze Formule 1-expert Erik van Haren is ter plekke. Volg aan de hand van zijn tweets vanaf 15.10 uur live de ontwikkelingen in de race.