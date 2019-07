Live Formule 1: wat kan Verstappen uitrichten?

Verstappen klaagde zaterdag tijdens de kwalificatie halverwege over problemen met zijn bolide en ging tijdens het tweede deel van de laatste sessie de pitstraat in. De 21-jarige Limburger was net op tijd weer buiten om nog een snelle rondetijd neer te zetten, waarmee hij zich in de startopstelling een tweede positie verwierf.

De kwalificatie liep uit op een teleurstelling voor Ferrari, dat al snel Sebastian Vettel zag uitvallen. In het slotstuk viel ook Charles Leclerc, die eerder dit weekeinde nog een goede indruk achterliet, uit.

De race begint zondag om 15.10 uur. Verstappen eindigde vorig jaar als vierde.