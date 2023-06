Nyck de Vries: ‘Ik had het beter kunnen doen’

De natte omstandigheden in Montréal betitelde de AlphaTauri-coureur als ‘zeer lastig’. ,,De omstandigheden veranderden zo snel, dan moet je je snel aanpassen”, aldus De Vries. ,,Aan het einde van de sessie kwam ik naar binnen voor nieuwe intermediates. Dat was aanvankelijk niet het plan, maar het leek ons de beste optie. Ik kon toen nog twee getimede rondjes rijden.”

Dat liep niet zoals hij had gewild. ,,De eerste ronde brak ik in de laatste sector af vanwege verkeer. Daar heeft iedereen last van, dus dat is geen excuus. Ik vind persoonlijk dat ik het beter had kunnen doen vandaag. Het kwam aan op die laatste ronde, maar ik wist niet goed waar de limiet lag. Dan is het lastig.”

De Vries heeft geen idee hoe sterk de AlphaTauri zal zijn tijdens de race op zondag. Het lijkt erop dat het dan droog blijft. ,,We hebben vrijdag zo weinig kunnen rijden, dus ik weet niet echt waar we staan.”