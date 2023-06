Oppermachtige Femke Bol loopt weer toptijd op 400 meter horden

In vochtige omstandigheden - het had geregend in de Toscaanse stad - ging Bol hard van start en liep ze met lange passen weg van de concurrentie. De Amerikaanse Shamier Little finishte als tweede op gepaste afstand in 53,38. Haar landgenote Anna Hall, die vorig weekeinde nog de zevenkamp won in Götzis, eindigde als derde in 54,42.

„Het is een geweldig resultaat, het voldeed aan al mijn verwachtingen”, zei Bol zelf over haar optreden in Florence. „Ik ben echt heel blij, ik heb de race uitgevoerd zoals ik wilde. Maar het draait dit jaar allemaal om de WK in augustus in Boedapest. Dan wil ik echt goed zijn. Voor de korte termijn kijk er naar uit om over twee dagen bij de FBK Games in Hengelo voor eigen publiek te lopen. Dan loop ik de 400 meter vlak en dat zorgt weer voor aan andere prikkel in mijn trainingsopbouw.”

Bol opende vorige week zaterdag haar seizoen in Oordegem met een tijd van 53,12. Ze richt zich deze zomer op de WK in Boedapest en wil vooral haar races perfectioneren. De drievoudig Europees kampioene concentreert zich op het maken van langere passen tussen de hekjes op de 400 meter horden. Het streven is de hele ronde af te werken met veertien passen tussen de horden.

Klaver tweede op de 400 meter

Lieke Klaver is bij de atletiekmeeting van de Diamond League in Florence als tweede geëindigd op de 400 meter. De sprintster uit Enkhuizen liep een tijd van 50,75, ruim een halve seconde boven haar persoonlijk record. Ze moest alleen de Poolse Natalia Kaczmarek voor laten gaan (50,41). De Amerikaanse Lynna Irby-Jackson finishte als derde in 50,84.

Klaver weet zich al verzekerd van een startbewijs voor de WK deze zomer in Boedapest. Afgelopen winter veroverde ze zilver op de 400 meter bij de EK indoor in Istanbul.

Jorinde van Klinken eindigde in Florence als zesde bij het discuswerpen met een afstand van 62,13. De Amerikaanse Valarie Allman won met 65,96. Hoogspringer Douwe Amels mocht in Florence zijn debuut maken in de Diamond League. De Europees kampioen indoor kwam tot een hoogte van 2,20 meter, goed voor de vijfde plaats.