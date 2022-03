PSV verliest zelden met Jordan Teze als centrale verdediger

Dat gebeurde al bij twaalf gelegenheden dit seizoen. In de voorbereiding mocht de door PSV opgeleide speler bij het uitduel met Galatasaray aan de aftrap staan. Dat leverde een 2-1 zege op. Daarna speelde hij geregeld rechtsback en moest hij op de blessure van André Ramalho wachten om weer een kans te krijgen in het centrum. Op de 1-2 nederlaag tegen AZ volgden negen zeges en twee gelijke spelen.

Teze speelt met wat minder zwier dan de Braziliaanse teamcaptain. Hij verdedigt doorgaans sober en secuur. Tot het duel met Kopenhagen vorige week, toen een centrum met Teze en Armando Obispo ineens heel kwetsbaar bleek. Dat lag niet aan de twee jonge voetballers. Het duo stond geregeld machteloos tegen de Denen, die zo een half veld over konden steken.

Toch moet PSV het in stadion Parken volgens Teze niet op de defensie gooien. „Daar zijn we helemaal niet zo sterk in. We moeten gewoon op de aanval blijven spelen”, zei de geboren Groninger. „Dat moeten we ook doen als we met 0-1 voor zouden komen. Dan gaan we voor de 0-2 en de 0-3. De aanval is toch de beste verdediging.”

Teze speelt vanavond en zal er ook zondag tegen Fortuna Sittard als centrale verdediger bij zijn. Na de pauze voor het interlandvoetbal is Ramalho weer terug. De vraag is wat er dan met Teze gebeurt en Mauro Júnior zich als rechtsback goed heeft ontwikkeld.