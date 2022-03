Antwerp maakt excuses na presentatie Marc Overmars: ’Kritiek is terecht’

De Belgische club presenteerde de oud-topman van Ajax zes weken nadat hij was opgestapt bij de Amsterdammers als gevolg van grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijke werknemers van de club.

„Hoewel we als club een zorgvuldige en weloverwogen beslissing namen, zijn we er niet in geslaagd dat glashelder toe te lichten”, zegt Antwerp nu in een verklaring.

„De kritiek daarop is terecht. Wij hebben een cruciale fout gemaakt in onze aankondiging, want we hebben het meest evidente niet gecommuniceerd: dat een veilig werkklimaat voor al onze spelers en medewerkers prioriteit heeft en dat wij een nultolerantie hanteren op het vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer.”

