Golfer McIlroy ziet meer kansen bij uitgestelde Masters

„Er lag altijd veel druk op de Masters, omdat dat het eerste grote toernooi van het jaar is. Dat zal ditmaal anders zijn”, zei McIlroy in een live-chat op Instagram.

De Masters is normaal de eerste major van het jaar, maar door de verplaatsing volgt het toernooi na het PGA Championship en het US Open, dat verplaatst is naar september. Het Brits Open werd eerder al vanwege het coronavirus afgelast.

„Het zal anders zijn”, denkt McIlroy. „We hebben er dan al het het Championship en het US Open opzitten en hopelijk is de Ryder Cup ook al gespeeld. Deelnemers zullen al iets meer in hun ritme zijn dan wanneer het het eerste grote toernooi is. Het is misschien egoïstisch gedacht, maar zeker voor mij kan dat goed uitpakken.”

McIlroy won de US Open in 2011, het PGA Championship in 2012 en 2014 en het Brits Open in 2014. Op de Masters was de vierde plaats in 2015 zijn beste prestatie.