Strafschoppen bezorgen Engeland derde plek

Engeland werd in de halve finales nog uitgeschakeld door het Nederlands elftal. De Engelsen verprutsten het voornamelijk in de verlenging. Na de reguliere 90 minuten stond er nog een 1-1 tussenstand op het scorebord. Daarna zorgden twee blunders aan Engelse zijde voor een 1-3 zege voor Oranje. Zwitserland legde het af tegen Portugal, of eigenlijk Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette scoorde drie keer en zorgde hoogst persoonlijk voor de 3-1 overwinning.

Kansen

In de troostfinale was Engeland de bovenliggende partij. Het vizier van Raheem Sterling, Harry Kane en Dele Alli stond echter niet op scherp. Daardoor bleef Zwitserland, dat af en toe enkele plaagstootjes uitdeelde, in de eerste 45 minuten overeind.

In de 55e minuut was Engeland opnieuw dicht bij een voorsprong. Een voorzet van Danny Rose werd door Fabian Schaer bijna achter zijn eigen doelman gewerkt. De Zwitserse sluitpost Yann Sommer tikte de bal ternauwernood tegen de paal. In de tegenstoot scoorde Granit Xhaka bijna voor Zwitserland, maar keeper Jordan Pickford hield de bal uit het Engelse doel.

Een versnelling van Sterling over de linkerflank leek in de 84e minuut alsnog een treffer op te leveren voor Engeland. Zijn voorzet werd eerst door Alli nog tegen de lat gekopt, maar in de rebound werkte Callum Wilson de bal toch tegen de touwen. De VAR greep echter in, omdat Wilson voorafgaand aan zijn doelpunt een overtreding maakte en zo werd de goal terecht afgekeurd. Het bleef een doelpuntloze strijd, waardoor een verlenging noodzakelijk werd.

De Zwitserse doelman Yann Sommer gooit zich voor een inzet van Harry Kane. Ⓒ AFP

Koelbloedig

In het slotstuk blonk de Zwitserse goalie Sommer opnieuw uit. Zo ranselde Sommer in de 98e minuut een kopbal van Alli vlak voor de doellijn weg en in de rebound pareerde hij ook de inzet van Sterling. In de tweede helft van de verlenging raakte Sterling via een vrije trap ook nog eens de lat. Het lot was Engeland niet gunstig gezind. Strafschoppen moesten na 120 minuten voetbal de beslissing brengen.

In de penaltyserie bleek lange tijd iedereen koelbloedig. Aan beide kanten gingen de eerste vijf pingels raak. Bij nummer 6 van Zwitserland ging het mis. Pickford, die zelf eerder de vijfde strafschop voor Engeland binnenschoot, keerde de inzet van Josip Drmic. Daarmee was het geluk uiteindelijk alsnog aan Engelse zijde.

De finale gaat later vanavond (20:45 uur) tussen Nederland en Portugal. Deze wedstrijd is via telegraaf.nl live te volgen.

Bekijk ook: Koeman nog geen Michels

Bekijk ook: Geen keeperswissel voor Oranje bij strafschoppen