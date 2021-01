Feyenoord-spits Lucas Pratto mist grote kansen: basisplaats tegen Ajax lijkt ver weg

Lucas Pratto neemt plaats op de bank na zijn wissel. Ⓒ BSR Agency

ROTTERDAM - Een helft lang trachtte Feyenoord tevergeefs om PEC Zwolle ondersteboven te spelen alvorens trainer Dick Advocaat na rust de focus verlegde op Ajax-Feyenoord. Juist in die formatie met Ridgeciano Haps en Luis Sinisterra in plaats van Bryan Linssen en Mark Diemers lukte het de Rotterdammers om de Zwollenaren te verslaan en over PSV heen te wippen. De Colombiaan haalde de trekker over in de 64e minuut met de winnende treffer: 1-0.