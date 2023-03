Oppermachtige Max Verstappen begint Formule 1-seizoen voor het eerst met zege

Voor Verstappen is het zijn eerste zege in Bahrein in zijn F1-loopbaan. En hij pakte tevens nóg een primeur: het is voor het eerst dat de Nederlander het seizoen is begonnen met een GP-winst en dus direct begint als WK-leider. Het is ook nog het 22e circuit waarop hij inmiddels heeft weten te zegevieren en zijn 36e GP-winst in totaliteit.

De start van de Nederlander was goed, die van zijn teamgenoot Pérez wat minder. De twee Ferrari’s schoten beter uit de startblokken, maar alleen Leclerc ging de Mexicaan daadwerkelijk voorbij. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton had ook een goede start en ging naar P5. De Vries reed op P19 en was dus weinig opgeschoten vooralsnog.

Teamgenoten Stroll en Alonso raken elkaar

Alonso verloor juist zijn vijfde startplek, doordat hij licht werd geraakt door teamgenoot Lance Stroll. De Canadees remde veel te laat, een rare actie dan ook van Stroll. De wedstrijdleiding besloot niet veel later ook te gaan kijken naar het incident tussen de twee coureurs van Aston Martin.

Verstappen reed langzaam weg van Leclerc, richting de vijf seconden voorsprong. Ondertussen had Hamilton teamgenoot George Russell in zijn kielzog, die ook verkapt aangaf sneller te zijn en er eigenlijk langs wilde gaan. Verstappen ging onderwijl als een speer en had bijna 9 seconden voorsprong op de Monegask. Wel vroeg de Red Bull-coureur om een kleine aanpassing van zijn voorvleugel. Later klaagde hij ook over de achterkant van zijn remmen en ook dat wilde hij aangepast zien. ,,Het valt te managen, maar het is nog steeds niet goed”, liet hij op de radio weten.

Fraai duel Alonso en Hamilton

Rookie Oscar Piastri had ondertussen geen best debuut, want de McLaren-coureur viel uit en was dan ook de eerste uitvaller van 2023. Na een tombola aan pitstops was de top 4 na 19 rondes nog hetzelfde: Verstappen, Leclerc, Pérez en Sainz. De Vries was opgeklommen naar P14.

In ronde 26 knalde Pérez langs Leclerc en dus had Red Bull op dat moment een één-twee te pakken. Ondertussen liet Alonso een knap staaltje racen zien. Zo had hij een fraai gevecht met Hamilton. De twee - die elkaar niet per se erg mogen - vlogen langs elkaar, maar de strijd werd gewonnen door Alonso op dat moment, voor P5 achter de Red Bull’s en de Ferrari’s.

Bye bye

Maar in ronde 41 was het ineens einde verhaal voor Leclerc. Zijn Ferrari hield ermee op, Sainz klom naar P3. Maar de Spanjaard van Ferrari had Alonso in zijn nek en kon de rappe Aston Martin niet voor zich houden: tweevoudig wereldkampioen Alonso op dat moment op het podium. ,,Bye bye”, riep Alonso over de boardradio. Hamilton zat op het vinkentouw achter de twee Spanjaarden op P5 en aasde stiekem ook nog op het podium.

De zege voor Verstappen kwam geen enkel moment meer in gevaar. Pérez maakte het Red Bull-feest compleet en Alonso pakte knap P3 en mocht zich bij de twee vervoegen op het podium. Sainz pakte voor Ferrari nog wel P4, Hamilton reed zich naar de vijfde positie. De Vries eindigde als P14.