Christian Eriksen bij kennis; Denemarken-Finland om 20.30 uur hervat

„Ik weet niet heel veel, maar wel het goede”, zei Schoots bij de NPO. „Ik heb even contact gehad met zijn vader en hij zegt dat Christian ademt en kan praten, dat is het goede nieuws”, aldus Schoots. „Hij is bij bewustzijn, maar iedereen is in shock. Zijn vriendin is bij hem.”

Eriksen zakte zaterdagavond tijdens het EK-duel Denemarken-Finland ineen, werd vervolgens op het veld gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij gestabiliseerd.

Het duel wordt zaterdagavond om 20.30 uur hervat. De Deense én de Finse selectie hebben aangegeven de wedstrijd uit te willen spelen, nadat het positieve nieuws over Eriksen duidelijk was geworden. Eerst zullen de resterende minuten van de eerste helft worden afgewerkt. Na een korte pauze begint dan meteen de tweede helft.

Bekijk ook: Tientallen steunbetuigingen aan getroffen Christian Eriksen op social media

Toen de Deense selectie weer het veld opkwam om zich voor te bereiden op het restant van de wedstrijd, werden zij warm onthaald door de Finse spelers. De ploeg applaudiseerde hartelijk voor de dappere Denen, die de wedstrijd ondanks het verschrikkelijke gebeuren rond Eriksen uit wilden spelen.