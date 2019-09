Mercedes-teambaas: ’Een stelletje idioten’

Ook Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vergaloppeerden zich en konden daardoor geen aanval meer inzitten op Charles Leclerc, die de Grand Prix van Italië zodoende van pole position zal aanvagen.

Op een vraag van een journalist van Sky Sports reageerde Wolff verbijsterd, zij het met een lach. „Hoe lang loop jij nou mee? Zo’n 35 jaar toch? Heb jij ooit zoiets gezien? Nee, hè. Nee, ik ook niet. Dit zie je zelfs niet in junior-klasses.”

Wolff wist precies waar de schoen wrong op het circuit van Monza, waar de coureurs snelheden tot bijna 350 kilometer per uur kunnen halen. „Het probleem is dat iedereen hier een slipstream wil. Dat zorgt voor zenuwslopend spel. Want wie gaat dan als eerste naar buiten?”

Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Valtteri Bottas waren de beste drie in de kwalificatie. Ⓒ BSR Agency

Aanstichters van de chaos waren Renault-coureurs Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg, die na de eerste paar runs vijfde en zesde stonden en dat eigenlijk wel prima vonden. Beiden besloten op de baan ’tijd te rekken’, waardoor veel coureurs achter hen vast kwamen te zitten en uiteindelijk de boot misten.

„We leken met zijn allen op een stelletje idioten. Dit was niet Formule 1-waardig”, besloot Wolff, die desondanks niet bij de pakken neer wenste te zitten.

Monza is normaliter niet het beste Mercedes-circuit. Dat Hamilton en Bottas zich als tweede en derde kwalificeerden, was in zijn ogen dan ook een prima resultaat. „We moeten hier vooral de schade beperkt zien te houden. Ik zou er voor tekenen om tweede en derde te finishen. Maar we zijn racers en dus gaan we morgen gewoon ons best doen om te winnen.”

