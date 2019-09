Gerrard: ’Ricksen eren met overwinning’

Dat zei coach Steven Gerrard in aanloop naar de ontmoeting in Schotland met de Rotterdammers. „Ik verwacht een emotionele avond, voor spelers én fans”, aldus de oud-speler van Liverpool.

„Laten we daarom voor Fernando een goed resultaat neerzetten”, vervolgde Gerrard. „Dat is het minste wat we kunnen doen. Hij was een fantastische speler met een indrukwekkende erelijst. En een geweldig mens. Dit is heel verdrietig, vooral voor zijn naasten, maar ook voor iedereen die zich op wat voor manier dan ook bij Rangers betrokken voelt.”

Ricksen speelde tussen 2000 en 2006 voor Rangers. Hij overleed aan de gevolgen van de ziekte ALS.

