Aangeslagen Koen de Kort koerst in Australië: ’Het is heel angstaanjagend’

De vrouwen koersen ook in Australië. Ⓒ De Telegraaf

Australië huilt en bidt. Het inferno dat hier al maanden woedt, heeft het land in een wurggreep. In Melbourne zorgt de rook van de branden voor dikke smog. Volgens sommige onderzoeken zou een dagje vertoeven in de stad hetzelfde effect op je longen hebben als het roken van vier sigaretten. Toch gaat de Australian Open, de eerste tennismajor van het jaar, maandag van start. Evenals een dag later de wielerkoers Tour Down Under in het 750 kilometer verderop gelegen Adelaide, waar de bosbranden eveneens hebben huisgehouden. Discussies laaien op of dit soort evenementen wel doorgang moet vinden, maar juist dat houdt het sportgekke land op de been.