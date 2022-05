Premium Het beste van De Telegraaf

Twijfels voor monsterlijke Giro-rit naar Blockhaus D-Day voor Kelderman: ’Merk dat ik niet in topvorm ben’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Kelderman in actie tijdens de tijdrit van de Giro Ⓒ ANP/HH

NAPELS - Wilco Kelderman lijkt als een soort onzichtbaar figuur door deze Giro d’Italia heen te fietsen. Zelden komt hij echt in beeld, maar op de momenten dat het er om ging, was de 31-jarige coureur op de afspraak. Hij staat soeverein zevende in het algemeen klassement, als eerste van de concurrenten achter - en op 13 tellen van - Simon Yates. „Ik doe gewoon mijn ding, maar in de rit van zondag naar Blockhaus gaan we het zien”, aldus Kelderman, die daar nog een essentiële mededeling aan toevoegt. „Ik merk wel dat ik niet in topvorm ben.”