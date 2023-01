Blessure Hancko smet op bekersucces Feyenoord

Nóg een centrumverdediger verliezen is het laatste wat Arne Slot in deze fase wil. Hij is net Gernot Trauner voor maanden kwijt en is met de directie nog op zoek naar een vervanger voor de Oostenrijker. Hancko leek een onschuldige botsing te hebben, maar greep direct naar zijn schouder en werd bijna misselijk van de pijn toen hij minutenlang op het veld zat. De schade zal na scans in het ziekenhuis vrijdag pas echt duidelijk worden.

Niet veel geld om uit te geven, maar wel op drie fronten in de race zijn met Feyenoord moest voor Slot als coach zo na de winterstop huist een geruststellende gedachte zijn. In maart is pas het vervolg van de Europa League, in de KNVB-beker zette de man uit Zwolle de club uit zijn eigen stad dus even opzij: 3-1.

Pittige periode

Het moest ervoor zorgen dat Feyenoord zich in de komende periode lekker kon concentreren op de competitie, waarin een pittige periode aanbreekt. Personele problemen gaan de weken die komen gaan nóg zwaarder maken. De spelers hoefden in de striemende regen, waarbij De Kuip bijna letterlijk volliep, nog even niet aan het komende programma te denken maar zullen daar vanaf dit weekeinde wel de blik op hebben.

Ga er maar aan staan: Groningen, Ajax, NEC, FC Twente, PSV, Heerenveen en AZ achter elkaar. Dat is even andere koek dan een eerste divisieclub op visite in een goed gevuld stadion. De verschrikkelijke weersomstandigheden ten spijt waren de tribunes goed gevuld. Het Feyenoord City-project is om financiële redenen afgeschoten maar op avonden als deze verzuchtten heel wat bezoekers dat het toch wel lekker is om in de winter een dak boven je hoofd te hebben.

David Hancko raakte tegen PEC Zwolle geblesseerd. Ⓒ ProShots

Dat het Legioen zelfs op zulke momenten vol achter de gehavende ploeg (nog maanden zonder Gernot Trauner en Quinten Timber) staat is nu precies wat Slot zo mooi vindt aan zijn huidige club. En die trouwe achterban heeft hij straks ook hard nodig als de titelstrijd feller en spannender wordt. Zelfs tegen PEC Zwolle kwam de steun van het Legioen Feyenoord goed van pas.

Brutale voorsprong

De ploeg van Dick Schreuder nam na drie minuten al brutaal een voorsprong. Haris Medunjanin kreeg een beetje plotseling de bal voor zijn voeten op de rand van het zestienmetergebied en besloot met zijn linkervoet maar meteen uit te halen. Het werd een van de mooiste doelpunten in zijn loopbaan, want de bal verdween met een snoeiharde krul in de kruising.

Er moet op zulke momenten maar even geen camera op het hoofd van Slot worden gezet, want hij wordt langzamerhand gillend gek van het aantal keren dat zijn ploeg zich in de openingsfase van een wedstrijd voor schut laat zetten. Feyenoord speelt vanaf de dag dat hij is binnengekomen even aantrekkelijk als dominant voetbal, maar er is geen ploeg in de Eredivisie die het zichzelf altijd zo moeilijk maakt.

Basisdebutant Mats Wieffer tekent voor de 1-1. Ⓒ ProShots

Nu is het verschil tussen de koploper van de Eredivisie en de bijna koploper van de Keuken Kampioen-divisie (drie punten achter Heracles, met nog een wedstrijd tegoed) nog te groot om te denken dat er echt een stunt in zat voor de vroegere werkgever van Slot. Op de meeste momenten ging het combinatiespel van de Feyenoorders te snel voor de spelers van PEC Zwolle.

Bestorming

Het aantal kansen voor de Rotterdammers was na een kwartier al niet meer op de vingers van twee handen te tellen. Er vond een enorme bestorming van het Zwolse doel plaats, maar het was even wachten op een lek bij PEC. En dat kwam er in de vorm van reserve-doelman Mike Hauptmeijer. Die liet de bal in de lucht uit zijn handen glippen in een volle doelmond, waardoor Mats Wieffer de gelijkmaker mocht aantekenen.

Het verzet was snel gebroken, want vijf minuten later maakte Danilo, die opnieuw de voorkeur kreeg boven Santiago Gimenez, de 2-1 en binnen het uur nam de Braziliaan ook de 3-1 voor zijn rekening. Onder aanvoering van Orkun Kökcü en Alireza Jahanbakhsh speelde Feyenoord de Zwolse ploeg ondersteboven.

Pas na het incident met Hancko zakte het tempo van aanvallen een beetje. Dat had mede met de schrik die in de ploeg kwam te maken. Niemand bij Feyenoord wil in deze fase na Gernot Trauner ook die andere, fysiek sterke en snelle verdediger in het centrum van de defensie kwijtraken. Toch zag de wijze waarop de Slowaak van het veld ging, met een van pijn vertrokken gezicht en zelf zijn linkerarm en schouder ondersteunend, er zorgelijk uit.