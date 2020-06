Schalke 04 mist aanvoerder Mascarell tot eind van seizoen

De Spaanse middenvelder kampt met een terugslag in het herstel van een blessure. Mascarell kwam eind februari voor het laatst in actie in de Bundesliga.

De 27-jarige middenvelder speelde eerder voor onder meer Real Madrid en Eintracht Frankfurt. Schalke zit in een sportieve crisis. De laatste competitiezege dateert van eind januari, tegen Borussia Mönchengladbach (2-0). De ploeg uit Gelsenkirchen verloor vier keer op rij sinds de hervatting van de Bundesliga, medio vorige maand. Schalke 04 wist ook pas één keer te scoren en is gezakt naar de tiende plaats.

De ploeg van trainer David Wagner speelt zondag tegen 1. FC Union Berlin. Als Schalke ook in Berlijn niet wint, evenaart de ploeg het negatieve clubrecord van twaalf competitieduels op rij zonder zege uit 1993-1994.