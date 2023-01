Griekspoor op indrukwekkende wijze naar eerste ATP-finale

Zijn tegenstander in die eindstrijd wordt mogelijk Botic van de Zandschulp. Hij komt later op de vrijdag nog in actie in de andere halve finale. Mocht Van de Zandschulp winnen, dan zou de eerste Nederlandse eindstrijd sinds 1995 op het programma staan. Toen stonden Richard Krajicek en Paul Haarhuis in de finale van het ATP-toernooi in Rotterdam.

Tiebreak

Bij een stand van 3-3 in de eerste set kreeg Griekspoor de eerste breekkans. Karatsev, die verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Tim van Rijthoven, speelde op dat moment een uitstekend punt en trok de game ’gewoon’ naar zich toe. In het restant van het eerste bedrijf hielden beide mannen hun servicegames.

Een tiebreak moest de beslissing brengen en daar begon de Nederlander met vertrouwen aan, want hij had slechts vier punten in zijn eigen servicegames weggegeven. In de tiebreak kwam er daar maar één bij en de set ging met 7-6 (4) naar Griekspoor.

Karatsev geknakt

In de tweede set drukte de Nederlander direct door. Hij brak de Rus en liep uit naar een 3-0 voorsprong. Bij Karatsev liepen de frustraties ondertussen hoog op. Hij sloeg zijn racket aan diggelen en al het vertrouwen vloeide weg. Griekspoor hield zijn hoofd koel, speelde uitstekend en denderde op indrukwekkende wijze door naar de overwinning: 7-6, 6-1.