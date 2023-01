Van de Zandschulp verliest, geen Nederlandse finale in Pune

Van de Zandschulp had in India kunnen zorgen voor de eerste compleet Nederlandse finale sinds 1995, nadat landgenoot Tallon Griekspoor zich eerder ten koste van de Rus Aslan Karatsev verzekerd had van de eindstrijd in Pune.

Herhaling

Een herhaling van 1995, toen Richard Krajicek en Paul Haarhuis de finale van het ABN AMRO Open in Rotterdam speelden, leek al snel een moeilijk verhaal te worden. Van de Zandschulp verloor zijn eerste servicegame en keek meteen tegen een 3-0 achterstand aan. Hij knokte zich terug tot 3-3, maar moest op 5-4 nog een setpoint wegpoetsen om er uiteindelijk een tiebreak uit te slepen. Bonzi nam hierin een 6-2 voorsprong en pakte uiteindelijk op zijn vijfde setpoint de winst in de set.

Ook in de tweede set leverde Van de Zandschulp meteen zijn service in en keek hij tegen een achterstand van twee games aan. De 27-jarige Nederlander richtte zich echter opnieuw op en brak op 4-3 de opslag van Bonzi. De twee hielden elkaar vervolgens in evenwicht, zodat er opnieuw een tiebreak aan te pas moest komen. Van de Zandschulp sloeg vervolgens toe bij een 5-5 stand en won vervolgens op eigen service de tiebreak.

De derde set volgde hetzelfde stramien als de eerste twee. Voor de derde keer op rij verloor Van de Zandschulp zijn eerste opslagbeurt. Dit keer wist de Nederlander zich niet meer terug te vechten. Bonzi, de mondiale nummer 60, stoomde door naar een 5-0 voorsprong voordat Van de Zandschulp zijn eigen service wist te houden. Het bleek slechts uitstel van executie, nadat de Fransman in de volgende game zijn derde matchpoint had benut.

Tallon Griekspoor mag zich gaan opmaken voor zijn eerste ATP-finale. Ⓒ ANP/HH

Primeur Griekspoor

Griekspoor (26) kent met zijn finaleplaats een prachtige primeur, hij mag zich na zijn 7-6(4) 6-1 winst op Karatsev gaan opmaken voor zijn eerste ATP-finale uit zijn loopbaan. Bij een stand van 3-3 in de eerste set kreeg Griekspoor de eerste breekkans. Karatsev, die verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Tim van Rijthoven, speelde op dat moment een uitstekend punt en trok de game ’gewoon’ naar zich toe. In het restant van het eerste bedrijf hielden beide mannen hun servicegames.

Een tiebreak moest de beslissing brengen en daar begon de Nederlander met vertrouwen aan, want hij had slechts vier punten in zijn eigen servicegames weggegeven. In de tiebreak kwam er daar maar één bij en de set ging met 7-6 (4) naar Griekspoor.

Karatsev geknakt

In de tweede set drukte de Nederlander direct door. Hij brak de Rus en liep uit naar een 3-0 voorsprong. Bij Karatsev liepen de frustraties ondertussen hoog op. Hij sloeg zijn racket aan diggelen en al het vertrouwen vloeide weg. Griekspoor hield zijn hoofd koel, speelde uitstekend en denderde op indrukwekkende wijze door naar de overwinning: 7-6, 6-1.