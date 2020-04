Lijst met aangewezen trainingslocaties voor topsporters groeit

Er zijn inmiddels ongeveer twintig locaties aangewezen die weer mogen worden gebruikt volgens de richtlijnen van het RIVM. Daaronder zijn schaatscentrum Thialf, het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven, het TT Circuit in Assen en het Epke Zonderland Turncentrum in Heerenveen.

Al eerder waren nationaal sportcentrum Papendal, het Omnisport in Apeldoorn en het Wagener hockeystadion in Amstelveen opengesteld voor de topsport. Op basis van de lijst van de aangewezen locaties kunnen sporters en sportsters uit het turnen, atletiek, zwemmen, waterpolo, schaatsen, shorttrack, hockey, baanwielrennen, BMX, motorcrossen en motorracen met een erkende topsportstatus (A-status, Selectiestatus of High Potential Status) de trainingen hervatten.

De bonden van de diverse takken van sport bepalen wanneer de atleten weer beginnen. Iedere bond heeft zijn eigen protocol opgesteld. Papendal was woensdag weer open, maar topsporters waren er toen nog niet te zien. Naar verwachting zal er donderdag meer beweging zijn op het aangepaste centrum, waar de sporters zich onder meer moeten houden aan de 1,5 meter afstand.

Het zwembad van de KNZB in Zeist staat ook op de lijst van aangewezen locaties. Het betekent dat de bond nu weer officieel zwemmers mag toelaten in het bad. De afgelopen weken had de bond incidenteel zwemmers gebruik laten maken van het bad, terwijl dat volgens de coronanamaatregelen van de regering niet was toegestaan. De KNZB sloot het bad toen het door sportkoepel NOC*NSF erop was aangesproken.