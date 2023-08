Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Griekspoor boekt zege in Washington

00.17 uur: Tallon Griekspoor heeft zijn eerste partij op het toernooi van Washington gewonnen. De nummer 37 van de wereld versloeg op het Amerikaanse hardcourt de Britse speler Liam Broady. Dat deed hij in twee sets, 6-4 6-2. Broady is de nummer 125 van de wereldranglijst.

Voor Griekspoor, eerder deze zomer winnaar van het grastoernooi van Rosmalen, was het na een korte vakantie zijn eerste optreden sinds zijn vroege uitschakeling op Wimbledon.

Meteen in de eerste game van de partij brak de 27-jarige Nederlander zijn tegenstander. Dat voordeel gaf hij niet meer prijs, al liet hij in de derde game een uitgelezen mogelijkheid om verder uit te lopen liggen door vijf breakpoints te missen. Bij 5-4 benutte Griekspoor zijn tweede setpoint.

Het tweede deel begon identiek, opnieuw kwam de Nederlander door een break op een voorsprong van 1-0. Bij 3-1 won hij opnieuw de servicegame van de Broady, waarmee de partij al min of meer was beslist. Bij 5-2 besliste hij de partij bij zijn eerste matchpoint.

Arsenal mist Jesus bij begin competitie

23.22 uur: Arsenal moet het bij het begin van de competitie in de Premier League doen zonder Gabriel Jesus. De Braziliaanse aanvaller heeft een kleine operatie ondergaan, zo liet trainer Mikel Arteta weten. „Het is iets met een knie”, aldus de Spanjaard. „Hij kan waarschijnlijk een paar weken niet voetballen.”

Jesus ontbrak vorig seizoen drie maanden, nadat hij op het WK in Qatar zijn knie ook al blesseerde. Arsenal speelt zondag tegen kampioen Manchester City in het duel om het Community Shield, de officieuze seizoensopening in Engeland. Op 12 augustus is Nottingham Forest in de Premier League de eerste tegenstander.

Beachvolleybalsters Stam en Schoon beginnen EK met twee zeges

20.47 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn het Europees kampioenschap in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen begonnen met twee zeges. Het Nederlands duo, afgelopen weekeinde nog halve finalist op het Elite-16-toernooi uit de Pro Tour in Montreal, versloeg in de eerste partij het Oostenrijkse duo Eva Freiberger en Katharina Holzer, 2-0 (21-19 22-20). Daarna waren ze te sterk voor Louise Lippmann en Laura Ludwig uit Duitsland, 2-0 (21-15 21-14).

Ook Emi van Driel en Brecht Piersma behaalden twee overwinningen. Dat ging ten koste van het Italiaanse duo Margherita Bianchin/Claudia Scampoli: 2-1 (20-22 21-16 15-9) en het Zwitserse koppel Anouk Vergé-Dépré en Joana Mäder, 2-0 (21-19 23-21).

Alpecin meldt mogelijke dopingovertreding Stannard

18.48 uur: De internationale wielerunie UCI verdenkt Robert Stannard van Alpecin-Deceuninck van het overtreden van de antidopingreglementen. Dat meldde de Belgische wielerploeg in een verklaring op X, voorheen Twitter. Het zou gaan om overtredingen in 2018 en 2019, drie jaar voordat de 24-jarige Australiër bij de formatie van Mathieu van der Poel kwam.

„Wij respecteren de beslissing van de UCI en zullen ernaar handelen”, schreef Alpecin-Deceuninck. Dit betekent normaliter dat de ploeg Stannard tijdelijk op non-actief zet.

Stannard verklaarde via zijn Australische managementbureau dat hij nooit bewust in de fout is gegaan. „Ik ben door de UCI op de hoogte gebracht dat ik meer dan vier jaar geleden de antidopingregels overtreden heb. Ik heb nooit opzettelijk een verboden middel gebruikt en zal daarom vragen om mijn zaak door te verwijzen naar het antidopingtribunaal”, zei Stannard.

„Ik kijk ernaar uit om mijn verdediging in te dienen en heb er vertrouwen in dat ik mijn carrière gewoon voort zal kunnen zetten. Ik zal de vertrouwelijkheid van de procedure respecteren en zal daarom geen verder commentaar verlenen”, aldus de renner.

Stannard arriveerde in januari 2022 bij Alpecin-Deceuninck. Hij reed eerder voor Mitchelton-Scott, nu Jayco AlUla. De Australiër zat in de selectie van zijn land voor de WK-wedstrijd in Glasgow van komende zondag.

KNVB straft PEC voor vuurwerk met aantal lege vakken tegen Sparta

14.08 uur: PEC Zwolle speelt bij de terugkeer in de Eredivisie de eerste thuiswedstrijd niet in een vol stadion. De club moet enkele vakken op de noordtribune leeghouden als straf voor het afsteken van vuurwerk in de ontmoeting met Roda JC in mei.

PEC had al enkele voorwaardelijke straffen open staan bij de KNVB, die nu overgaat tot deze onvoorwaardelijke straf.

„Als club hebben we verweer gevoerd tegen bovenstaande collectieve straf en is er ook nog voorgesteld alleen de groep supporters uit te sluiten die zich inmiddels bij de club gemeld hebben om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeeractie”, reageert PEC Zwolle. „Hier wilde de aanklager van de KNVB niet in meebewegen. Een gemiste kans wat ons betreft. Wij betreuren het ten zeerste dat hierdoor toch weer collectief gestraft wordt en wij zijn er ook van overtuigd dat dergelijke collectieve straffen eerdere een averechtse werking hebben in het versterken van de samenwerking op vele vlakken.”

Handboogvrouwen plaatsen zich op onderdeel recurve voor Spelen

14.06 uur: De Nederlandse vrouwenploeg heeft zich op het handboogonderdeel recurve geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Het bereiken van de halve finale op de WK in Berlijn was voor Laura van der Winkel, Gaby Schloesser en Quinty Roeffen genoeg voor een ticket. In de kwartfinale versloegen zij India met 6-2, later volgt de strijd met Frankrijk voor een plek in de finale.

De mannenploeg moet zich het komende jaar op een andere manier zien te kwalificeren op het onderdeel recurve. Het team verloor in de kwartfinale met 5-4 van Turkije.

Pogacar haalt met Sivakov nieuwe bergspecialist

13.24 uur: Tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogacar krijgt bergspecialist Pavel Sivakov als nieuwe helper bij UAE Team Emirates. De 26-jarige Fransman, die eerder onder de Russische nationaliteit reed, heeft voor drie jaar getekend bij de wielerploeg en maakt op 1 januari de overstap. Sivakov verlaat Ineos Grenadiers na zes jaar.

Volgens ploegbaas Mauro Gianetti kan zijn aanwinst voor eigen succes gaan, maar is Sivakov ook gehaald als helper. De klimmer won in 2019 de Ronde van Polen en vorig jaar de Ronde van Burgos.

Spaanse motorcoureur Rins vervangt Morbidelli bij Yamaha

13.03 uur: Alex Rins komt volgend seizoen in de MotoGP uit voor Yamaha. De Spaanse coureur neemt bij het Japanse fabrieksteam de plek in van de Italiaan Franco Morbidelli.

De 27-jarige Rins komt over van LCR Honda, waar hij ploeggenoot is van de Fransman Fabio Quartararo, die in 2021 de wereldtitel behaalde. Rins won zes races in de MotoGP, waaronder dit seizoen in Texas. Momenteel herstelt hij na een operatie aan zijn rechterbeen, dat hij in in juni brak.

„Alex is een tijdje weggeweest uit de MotoGP vanwege de blessure die hij opliep in Mugello, maar we hebben er alle vertrouwen in dat hij volledig herstelt en op snelheid is voor het nieuwe seizoen”, aldus teambaas Lin Jarvis.

Morbidelli eindigde in 2020 als tweede in de WK-stand achter de Spanjaar Joan Mir, maar sindsdien wist hij geen race meer te winnen. Momenteel neemt hij de elfde plek in het klassement in. Jarvis: „Het is jammer dat de afgelopen twee jaar niet zijn verlopen zoals we wilden en hoopten.”

MVV hoeft maar één duel uit te wijken voor nieuw veld

12:11 uur MVV hoeft het nieuwe seizoen alleen de eerste thuiswedstrijd uit te wijken naar een ander stadion. De Maastrichtse eerstedivisieclub kan de overige duels in het eigen stadion De Geusselt spelen, waar vanaf maandag een nieuwe kunstgrasmat wordt aangelegd.

MVV moet de vorige kunstgrasmat vervangen omdat de bal te snel rolt. Dat is niet toegestaan volgens de regels van de KNVB.

MVV voert nog overleg met de KNVB in welk stadion de club de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven op 18 augustus speelt.

Cees Bol twee jaar langer bij Astana

11:46 uur Sprinter Cees Bol fietst ook de komende twee seizoenen voor Astana. Dat meldt de wielerploeg woensdag.

De 28-jarige Bol stapte in januari over van Team DSM naar Astana, waar hij de helper werd van Mark Cavendish. Bol deed vorige maand mee aan de Tour de France, waar hij in de slotrit als vijfde finishte.

„Vanaf het moment dat ik bij Astana kwam, voelde ik me heel goed. Ik heb het gevoel dat ik op de juiste plek zit binnen het team”, aldus Bol. „Het lijkt erop dat het team ook blij met mij was. We hebben vrij makkelijk en snel een nieuwe overeenkomst kunnen sluiten. In 2023 stond ik een aantal keren op het podium en had ik enkele goede klasseringen, maar ik hoop dat de overwinningen er nu ook komen.”

KNVB komt met actieplan: ’Gastvrij en veilig voetbal’

11:30 De KNVB wil dat de bezoeker van een wedstrijd in het betaalde voetbal zich weer welkom en veilig voelt. Gastvrijheid moet de standaard zijn. Wie zich niet gedraagt is in beeld, wordt gepakt, gestraft en is niet meer welkom, staat te lezen in de einddoelen van het door de KNVB en andere instanties (onder meer Openbaar Ministerie, politie en clubs) opgestelde plan ’Gastvrij en veilig voetbal’ voor komend seizoen.

Vorig seizoen verliep onrustig. Zo ging het onder meer tot meerdere keren mis bij wedstrijden van FC Groningen. In de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax kreeg Ajax-middenvelder Davy Klaassen een voorwerp uit het publiek op zijn hoofd gegooid.

De KNVB kwam gedurende het seizoen met strenger beleid en voert die lijn nu door. De nieuwste wijzigingen kwamen eind juni tijdens de vergadering betaald voetbal al naar buiten. Spelers en trainers moeten zich bewuster zijn van hun voorbeeldfunctie en krijgen sneller geel bij wangedrag. Wedstrijden worden stilgelegd of gestaakt bij het gooien van voorwerpen op het veld, al werden die regels iets versoepeld. Ook bij homofobe uitingen of spreekkoren wordt voortaan ingegrepen.

„Vorig seizoen genoten we van een spannende competitie, maar er was een kleine groep nep-supporters die het verpestte voor de rest. Die groep blijven we aanpakken, maar laat iedereen een voorbeeld nemen aan de overige 99 procent, die het gooien van voorwerpen, afsteken van vuurwerk en vervelende spreekkoren veroordeelt. Dit probleem gaan we samen te lijf. Niet alleen door te straffen, maar juist ook door meer ruimte te bieden aan echte supporters”, zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB.

Groenewegen krijgt Giro-etappewinnaar Schmid als teamgenoot

10:46 uur Dylan Groenewegen krijgt bij de Australische wielerploeg Team Jayco AlUla de talentvolle klassementsrenner Mauro Schmid als teamgenoot. De 23-jarige Zwitser komt na dit seizoen over van Soudal - Quick Step en heeft een contract voor drie jaar getekend. Schmid won twee jaar geleden al een rit in de Ronde van Italië en pakte ook al onder meer de eindzege in de Ronde van België.

Teambaas Brent Copeland ziet in Schmid vooral een man voor de klassiekers en de etappekoersen die een week duren. „We zien Mauro als een project voor de lange termijn. We kunnen ook een team om hem heen bouwen. Hij zal zeker worden beschouwd als een van de kopmannen.”

Naast de Brit Simon Yates en de Ier Eddie Dunbar wordt Schmid de derde in de ploeg die voor een goede eindklassering kan gaan. Groenewegen moet voor de sprintzeges zorgen.

Marina Hegering fit voor beslissend duel Duitse voetbalsters

07:43 uur Duitsland heeft donderdag in de beslissende groepswedstrijd tegen Zuid-Korea op het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen de beschikking over Marina Hegering. De ervaren verdedigster moest de eerste twee pouleduels met Marokko en Colombia aan zich voorbij laten gaan met een enkelblessure.

„De terugkeer van Marina betekent veel voor ons. We zijn blij dat ze weer inzetbaar is”, aldus bondscoach Martina Voss-Tecklenburg.

Tweevoudig wereldkampioen Duitsland begon het WK met een overtuigende zege (6-0) op Marokko, maar verloor vervolgens verrassend van Colombia met 2-1. Colombia is met 6 punten koploper in groep H, gevolgd door Duitsland en Marokko met 3 punten. Als Duitsland het nog puntloze Zuid-Korea verslaat, is een plaats in de achtste finales een zekerheid.