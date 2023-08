Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Marina Hegering fit voor beslissend duel Duitse voetbalsters

07:43 uur Duitsland heeft donderdag in de beslissende groepswedstrijd tegen Zuid-Korea op het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen de beschikking over Marina Hegering. De ervaren verdedigster moest de eerste twee pouleduels met Marokko en Colombia aan zich voorbij laten gaan met een enkelblessure.

„De terugkeer van Marina betekent veel voor ons. We zijn blij dat ze weer inzetbaar is”, aldus bondscoach Martina Voss-Tecklenburg.

Tweevoudig wereldkampioen Duitsland begon het WK met een overtuigende zege (6-0) op Marokko, maar verloor vervolgens verrassend van Colombia met 2-1. Colombia is met 6 punten koploper in groep H, gevolgd door Duitsland en Marokko met 3 punten. Als Duitsland het nog puntloze Zuid-Korea verslaat, is een plaats in de achtste finales een zekerheid.