PSV weer in spoor Ajax na zege op FC Utrecht: 4-1

Het ging in de aanloop naar PSV-FC Utrecht veel over de bizarre reeks van de Utrechters in Eindhoven. Sinds 1980, toen FC Utrecht door goals van Leo van Veen, Ton de Kruijk en Gerard van der Lem met 3-2 de sterkste was, wist de ploeg uit de Domstad in Eredivisieverband nooit meer te winnen in Eindhoven. Een ongekend lange periode.

FC Utrecht kwam desondanks met het nodige vertrouwen naar Eindhoven. De ploeg van trainer René Hake stuntte dit seizoen in de uitwedstrijd tegen Ajax en thuiswedstrijd tegen Feyenoord en dacht ook eens kans te maken in Eindhoven.

FC Utrecht liet voetballend goede dingen zien in het Philips Stadion, waar de ploeg van Hake een groot spelaandeel had. Met Quinten Timber, Adam Maher, Simon Gustafson, Bart Ramselaar en Remco Balk wist FC Utrecht regelmatig een overtalsituatie te creëren.

FC Utrecht kreeg extra de wind in de zeilen door een vroege openingsgoal. Uit een hoekschop, die ten onrechte werd toegekend, kopte Mike van der Hoorn de bal snoeihard binnen. Zijn bewaker Carlos Vinicius liet zijn man veel te gemakkelijk weglopen.

Cody Gakpo van PSV omringd door FC Utrecht-spelers Adam Maher, Hidde ter Avest en Mike van der Hoorn. Ⓒ ANP OLAF KRAAK

Van der Hoorn speelde achterin weer samen met Mark van der Maarel. Vorige week besloot FC Utrecht-trainer René Hake zijn captain Willem Janssen te passeren, omdat hij naar diens smaak te veel foutjes had gemaakt. Ook in Eindhoven zat Janssen weer op de bank.

Hake heeft de smaak van het wisselen te pakken en besloot in Eindhoven zijn vaste linksachter Django Warmerdam op de bank te laten beginnen. Daardoor kon AS Monaco-huurling Arthur Zagre voor het eerst in de basis beginnen. Met Balk vormde hij een jeugdige linkerflank.

Bij PSV keerde Cody Gakpo na anderhalve maand terug in de ploeg. De Oranje-international zou oorspronkelijk niet aan de aftrap hebben gestaan, maar na de afsluitende training haakte Mario Götze af met rugklachten, waardoor er alsnog een plekje vrijkwam voor Gakpo.

Gakpo liet zich direct weer gelden en maakte in de 27e minuut de gelijkmaker. Met een hard schot verraste hij FC Utrecht-doelman Maarten Paes in de korte hoek. De goalie zag er niet sterk uit en ging acht minuten later nog nadrukkelijker in de fout. Bij een hoge voorzet tikte hij de bal voor de voeten van PSV-verdediger Andre Ramalho die de bal bekeken intikte (2-1). PSV verzuimde de wedstrijd in het restant van de eerste helft al te beslissen. Bruma trof de paal en Carlos Vinicius de lat.

Met wat omzettingen probeerde PSV-trainer Roger Schmidt in de rust meer controle over het middenveld te krijgen. Vinicius werd gewisseld voor Armando Obispo, die centraal achterin naast Ramalho ging spelen, waardoor Olivier Boscagli naar het middenveld doorschoof. PSV kreeg door de omzettingen meer controle over de wedstrijd.

De derde PSV-goal zou spoedig volgen. Nadat Ritsu Doan, een van de sterkste PSV’ers na een schitterende eentwee met Gakpo nog Paes op zijn weg had gevonden, trof de Japanner even later wel doel. Met een hard schot in de korte hoek verraste hij de FC Utrecht-doelman. Scheidsrechter Danny Makkelie werd door de VAR nog wel even naar de kant geroepen om te kijken of Erick Gutierrez strafbaar buitenspel stond, maar de arbiter besloot de goal niet af te keuren.

Daarmee was het verzet van FC Utrecht wel gebroken, al was Tasos Douvikas nog dicht bij de 3-2. De Griek schoot de bal van dichtbij op PSV-doelman Joël Drommel. Het hoogtepunt van de avond zou nog volgen. Uit een vloeiende aanval maakte Phillipp Mwene zijn eerste goal voor PSV: 4-1. Gutierrez stuurde met een bekeken balletje de voor Gakpo ingevallen Yorbe Vertessen weg. Diens harde voorzet werd door Doan bekeken teruggelegd op de goed doorgelopen Mwene.

In de slotfase kreeg ook Madueke nog speelminuten. De Brit had sinds medio oktober aan de kant gestaan. Bij FC Utrecht kwam routinier Janssen nog in de ploeg voor Van der Hoorn.

Er kwamen voor PSV nog een paar momenten om de score verder op te voeren, maar de precisie ontbrak daarvoor. Desondanks was de 25e opeenvolgende thuiszege op FC Utrecht in de competitie een afgetekende. FC Utrecht moet weer een seizoen wachten op een kans om de pijnlijke reeks uit de boeken te krijgen.