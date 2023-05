Thomas slaat aanval Roglic af, Zana troeft Pinot af voor etappezege

Kijk ze eens strijden op weg naar de eindstreep. Die laatste beklimming is behoorlijk steil. Het vergt van de renners aan kop het uiterste om er met de zege vandoor te gaan. Wordt het Thibaut Pinot, wordt het Filippo Zana? Op de laatste vijfhonderd meter is het de Fransman tegen de Italiaan. Zana zet nog maar eens een keer aan, Pinot kan hem net niet bijhouden. De zege is voor de 24-jarige renner, die het grootste succes uit z’n carrière behaalt.

Het was over het algemeen een tocht onder prettige omstandigheden. Er moest wel gebuffeld worden. In de bergetappe naar Val di Zoldo, in totaal 161 kilometer lang, stonden vijf beklimmingen op het programma. Met name de laatste 35 kilometer, met daarin drie beklimmingen, beloofden loodzwaar te worden.

Bij het eerste obstakel, de Passo delle Crosetta, was Pinot als eerst boven. Daarna was het een kwestie van voorbereiden op de drie laatste hordes. Zeven renners namen het voortouw.met een afstand die opliep naar meer dan vier minuten.

Zo’n 39 kilometer voor het einde was het tijd voor de ’finales’. Wat vooral opviel was dat Roglic, een van de favorieten voor het algemeen klassement, zich achter in het peloton ophield. Wat was de Sloveen van plan? Had hij de benen niet, of maakte het onderdeel uit van zijn plan? Uiteindelijk bleek het om het laatste te gaan. Hij zette een late aanval in op Thomas.

Bergklassement

Een vraag die ook de komende dagen boven de markt zal blijven hangen, is: wie pakt stevig de leiding in het bergklassement? Thibaut Pinot en Ben Healy ontlopen elkaar nauwelijks aan het front. Al bood deze etappe Pinot wel de mogelijkheid om Healy op de ranglijst te passeren. Met veertig bergpunten op de Forcella Cibiana vloog Pinot Healy voorbij in het bergklassement.

De Fransman leek vervolgens met een kopgroep van zes uit te gaan maken wie er met de etappezege aan de haal zou gaan. Op zo’n acht kilometer van de meet haakten Warren Barguil en Derek Gee af. Roglic meldde zich intussen aan de kop van het peloton.

Terwijl Zana er in een één-tegen-één met Pinot met de zege vandoor ging, was het wachten op de klassementsrenners. Roglic en Thomas kwamen vrijwel gelijktijdig over de streep, terwijl João Almeida naar de derde plek zakte door een achterstand van 21 seconden.

’Goede en stabiele dag’

Thomas toonde zich tevreden. „Het was een prima rit. Ik heb tijd gewonnen op Almeida en ben niet achtergelaten door Roglic. Het was een goede en stabiele dag.”

„Ik voelde me behoorlijk goed en in controle. Primoz houdt ervan om dan weer snel te gaan en het dan weer rustig aan te doen. Ik kon niet goed inschatten hoe hij zich voelde. In de laatste 2 kilometer perste hij nogmaals alles eruit. Hij was heel sterk. Ik ben blij hoe ik het heb gedaan.”

Thomas heeft nu 29 seconden voorsprong op de Sloveen van Jumbo-Visma. Almeida volgt op 39 seconden. „Dat is zeker mooi”, zei de wielrenner uit Wales. „Primoz had dinsdag een mindere dag, Almeida nu. Je moet stabiel blijven. Ik bekijk het van dag tot dag en van klim tot klim.”