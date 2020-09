Donny van de Beek maakt indruk bij debuut: ’Grootste pluspunt op het veld’

„Donny was misschien wel het grootste pluspunt op het veld”, zei Solskjaer. „Hij is zo goed in het vinden van ruimte, hij creëert ruimte voor zichzelf met zijn timing en beweeglijkheid. Ik ben heel blij met zijn optreden.” Van de Beek, voor bijna 40 miljoen euro overgekomen van Ajax, begon in de basis bij ManUnited. De 23-jarige middenvelder speelt bij de Engelse topclub met het rugnummer 34, als eerbetoon aan zijn vriend en oud-teamgenoot Abdelhak Nouri.

De oefenwedstrijd tegen Aston Villa werd zaterdag achter gesloten deuren gespeeld, ook zonder aanwezigheid van journalisten. Beide clubs zonden later online een integrale herhaling uit.

Timothy Fosu-Mensah, net als Van de Beek international van Oranje, had een basisplaats centraal achterin naast aanvoerder Harry Maguire. De ploeg van Solskjaer begint komende zaterdag aan de Premier League met een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. Omdat de ’Mancunians’ vorige maand nog actief waren in Europa, mogen ze iets later aan de Engelse competitie beginnen.

