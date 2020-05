’Team Ineos laat Chris Froome deze zomer niet vertrekken’

Dit heeft een bron van de wielerploeg aan de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport laten weten. De kopman heeft vooralsnog geen handtekening gezet onder een nieuwe deal met Team Ineos. Het contract loopt aan het eind van dit jaar af.

De 34-jarige renner heeft meerdere keren te kennen gegeven dat het zijn grote doel is om voor de vijfde keer de Ronde van Frankrijk te willen winnen. Bovendien zou hij nog zeker vier jaar willen koersen. De pikorde voor de komende Tour bij Team Ineos lijkt echter nog steeds niet helemaal duidelijk. Met Froome, titelverdediger Egan Bernal en oud-winnaar Geraint Thomas (2018) zijn er drie kopmannen. De Colombiaan gaf vorige week al aan dat hij niet van plan is om te gaan knechten voor beide renners.

Tourvorm

Volgens Cyclingnews zou Froome al in gesprek zijn met meerdere teams voor volgend wielerjaar. Nu de Tourstart is verplaatst naar eind augustus en er geen echte duidelijkheid is over het kopmanschap, gooiden diezelfde teams een balletje op bij Froome. Hoezo niet een zomertransfer maken?

Het zou gaan om twee wielerformaties met verregaande interesse, voor 2021 en eventueel dus ook al deze zomer. Mocht dit doorgang vinden - alle partijen moeten hiermee akkoord gaan - kan de Brit de absolute kopman voor die teams worden in de Tour de France. Een tussentijdse overstap is overigens een zeldzaamheid in het wielrennen. Een van de teams zou Bahrain McLaren zijn. Daar zou hij ook herenigd worden met zijn voormalige superknecht Wout Poels.

Froome zelf wil niet ingaan op zijn contractsituatie. „Na mijn crash vorig jaar en mijn revalidatie heb ik erg veel vertrouwen dat ik kan terugkeren in een vorm om de Tour te winnen. Welk team dat na 2020 is, weet ik nog niet.” Hij vervolgt: „Ik ben zeker niet van plan om snel al met wielerpensioen te gaan. Sterker nog, de val heeft mij een nieuw soort focus en ’drive’ gegeven. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt. En dat moet wel wat opleveren.”