Ook corona bij Sparta: geen Deroy Duarte tegen Vitesse

De 21-jarige middenvelder is positief getest op het coronavirus. Duarte vertoont weliswaar geen symptomen en heeft ook geen klachten, maar bij de wekelijkse test die spelers en stafleden ondergingen kreeg hij wel een positieve uitslag.

De jeugdinternational van Jong Oranje is direct thuis in quarantaine gegaan. De Rotterdammer had vorige week een basisplaats bij Sparta bij de verloren competitiestart tegen Ajax (0-1). Trainer Henk Fraser wisselde Duarte toen in de rust.

Bij Vitesse, dat Sparta zaterdag ontvangt in de Gelredome, testten deze week maar liefst acht stafleden positief onder wie ook hoofdtrainer Thomas Letsch. Technisch directeur Johannes Spors zit daarom samen met Edward Sturing (hoofd jeugdopleiding) en Nicky Hofs (trainer van Vitesse Onder 21) op de bank tegen Sparta. Vitesse begon de competitie met een zege bij RKC Waalwijk (0-1).