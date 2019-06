VIDEO- Suarez wil penalty na hands van... doelman

Eerst was de Uruguayaan een seconde of wat de kluts kwijt toen zijn schot via de handen van keeper Gonzalo Arias naast het doel ging. Met handgebaren eiste Suárez een strafschop, maar vrijwel onmiddellijk besefte hij zijn vergissing en greep vertwijfeld naar zijn hoofd.

Later in de wedstrijd trapte de Chileen Gonzalo Jara een supporter onderuit die het veld was opgekomen. Nog opmerkelijker was de actie meteen daarna van Suérez. Na die schop rende hij als een gek naar de scheidsrechter en vroeg om een kaart voor de overtreding van Jara.

Overigens won Uruguay dankzij een doelpunt van Edinson Cavani. Door de zege op Chili eindigt Uruguay als eerste in groep C en treft het nu Peru.