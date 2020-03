Bodine Schoenmakers Ⓒ Rene Bouwman

AMSTERDAM - Er heerst in het Nederlands taekwondo-kamp totale onzekerheid over de kwalificatieroute naar Tokio. Nadat het OKT in Milaan vanwege de uitbraak van het coronavirus werd verplaatst naar Moskou, is het Europese plaatsingstoernooi voor de Olympische Spelen inmiddels tot nader orde uitgesteld. „Waar zijn we nog wel welkom?”