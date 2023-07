Emotionele ’supermama’ Tasa Jiya (25) verrast Femke Bol op NK: ’Op dat moment trots op mijn gezin’

BREDA - De rij met handtekeningenjagers voor de nummer 2 is vele malen langer dan die voor de winnares van deze race over 200 meter. „Dat lijkt me meer dan terecht”, zegt de nieuwe nationale kampioene Tasa Jiya. „Winnen op de NK is hartstikke leuk, maar dat steekt nog een beetje bleekjes af bij de Europees recordhouder op de 400 meter horden. Leuk dat Femke meedoet, dan neemt de aandacht voor dit onderdeel toe.”

Dochtertje Amáru deelt zondag na de finish in de feestvreugde en dat maakt de kersverse kampioene Tasa Jiya even emotioneel.