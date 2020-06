Serie A: Hellas Verona stijgt naar plaats 7

Die plaats zou in de huidige stand recht geven op het spelen van Europees voetbal. De thuisploeg liep in de eerste helft uit naar 2-0 door twee doelpunten van Samuel Di Carmine, maar kwam met tien man te staan na een rode kaart voor Fabio Borino wegens een forse overtreding. De bezoekers maakten nog voor rust de aansluitingstreffer via Giovanni Simeone. Verona hield in de tweede helft stand en zag bij Cagliari Luca Cigarini na zijn tweede geel ook van het veld worden gestuurd.

Het duel tussen Hellas Verona en Cagliari is het tweede van vier inhaalduels waarmee de Serie A na drie maanden wordt hervat. De Serie A werd op 9 maart stilgelegd na een grote uitbraak van het coronavirus in Italië. Eerder op de zaterdag speelden Torino en Parma gelijk: 1-1.

Torino en Parma houden het bij de hervatting van de Serie A op 1-1. Ⓒ BSR Agency

