Serie A: Parma blijft bij hervatting steken op remise

Parma neemt door het punt wel de zevende plaats over van AC Milan, dat ook 36 punten heeft, maar een slechter doelsaldo.

De Serie A werd op 9 maart stilgelegd na een grote uitbraak van het coronavirus in Italië. Na ruim drie maanden wordt het seizoen hervat met vier inhaalwedstrijden, waarvan Torino-Parma de eerste was. In Italië is in de afgelopen week wel al het bekertoernooi afgewerkt, met Napoli als winnaar.

Nicolas N’Koulou bracht Torino na een kwartier op voorsprong. Parma kwam gelijk via Juraj Kucka, die scoorde uit een voorzet van Gervinho. Vlak na rust miste Torino-aanvoerder Andrea Belotti een strafschop.

