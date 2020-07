Max Verstappen derde in laatste vrije training, Ferrari stelt teleur

Red Bull-topman Helmut Marko zei voor aanvang van de derde vrije training dat Verstappen met een nieuwe voorvleugel zou gaan rijden. Zijn exemplaar brak vrijdag tijdens de tweede oefensessie af. Omdat Red Bull maar twee nieuwe voorvleugels tot zijn beschikking heeft, krijgt Verstappen volgens Marko het exemplaar van teamgenoot Alexander Albon. Die zal in dat geval dus met een ’ouder’ model rijden. Verstappen zal ook tijdens de kwalificatie en de race met de nieuwe voorvleugel rijden.

Mercedes kijkt vooral terug op een sterke laatste vrije training. Lewis Hamilton was het snelste (1.04;130) en teamgenoot Valtteri Bottas (1.04;277) zat daar vlak achter. Verstappen liet de derde tijd noteren (1.04;413). Opvallend was dat Sergio Pérez (Racing Point) als vierde (1.04;605) opnieuw sneller was dan beide Ferrari-coureurs. Charles Leclerc en Sebastian Vettel eindigde respectievelijk als vijfde en zevende. Daartussen zat nog Albon.

De rode vlag werd ook nog voor het eerst van stal gehaald. Na een halfuur tijdens de vrije training ramde rookie Nicholas Latifi zijn Williams in de banden. Na een pauze van ongeveer tien minuten gingen de coureurs weer de baan op.

Bekijk hier de uitslagen van de derde vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk

Vrije training 1 en 2

Tijdens de eerste drie vrije trainingen op de Red Bull Ring werd Verstappen derde, achtste en wederom derde.

Wat betreft de race van zondag hoeft de Nederlander daar geen definitieve conclusies uit te trekken. In 2018 en 2019 won Verstappen namelijk de Grand Prix van Oostenrijk en voorafgaand zette hij tijdens de vrije trainingen respectievelijk de vijfde en negende tijd neer.

Later op de zaterdag volgt de kwalificatie voor de eerste Grand Prix van het seizoen. Vanaf 15.00 uur gaan de coureurs weer het circuit op in Oostenrijk. Via Telesport blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

