Drie jaar geleden trof Abdelhak Nouri het noodlot

Mohammed Nouri put kracht uit de enorme waardering en belangstelling voor zijn zoon. Hij bedankt de fans en vraagt iedereen te blijven bidden. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het is woensdag 8 juli op de dag af alweer drie jaar geleden dat in het Oostenrijkse Zillertal het noodlot toesloeg. Abdelhak Nouri, Appie, de smaakmaker van Ajax, het begenadigde talent uit Amsterdam-West, kreeg tegen Werder Bremen een hartstilstand en liep ernstige en blijvende hersenschade op. Bijna een half jaar later deden vader Mohammed en zijn broers Abderrahim en Mo in deze krant liefdevol hun verhaal over Appie en blikten zij terug op die gitzwarte zomerdag in 2017. Hieronder nogmaals het artikel van 19 december 2017.